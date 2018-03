Τα νέα AiO της LG εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και εξοικόνομηση χώρου

Το portfolio των cloud συσκευών της LG περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε ένα ευρύ φάσμα κάθετων αγορών, όπως τα χρηματοοικονομικά, η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Αρχικά, η LG 38 ιντσών 38CK900G είναι μια all in one συσκευή τύπου cloud που είναι εξοπλισμένη με ανάλυση WQHD+ (3840 x 1600) και κυρτή οθόνη IPS. Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία UltraWide αναλογία 21:9 , η 38CK900G δίνει στους χρήστες άφθονο χώρο στην οθόνη επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών. Επιπλέον, η 38CK900G έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, του μίνιμαλ σχεδιασμού και της συμβατότητας με προγράμματα αναπαράστασης που μπορούν να συνδεθούν με VM (Virtual Machine) σε απομακρυσμένους διακομιστές όπως VMware View, Citrix Receiver και Microsoft Remote Desktop. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δημοφιλείς επιλογές συνδεσιμότητας, όπως Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet και θύρες USB. Αξίζει να σημειωθεί ότι η LG 38CK900G είναι μια συσκευή cloud που εξασφαλίζει διεργασίες με ασφάλεια ενώ οι προηγούμενες εκδοχές έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον χρηματοοικονομικό κλάδο για πολλά χρόνια.

