LG και HERE Technologies ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία αυτόνομων αυτοκινήτων

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε ένα νέο πρότυπο για αυτόνομες mobile λύσεις επικοινωνίες σε συνεργασία με την εταιρεία HERE, η οποία διαθέτει αξεπέραστη τεχνολογία αιχμής για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με συνεργάτες όπως η εταιρεία HERE, η LG μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσει την επόμενη γενιά συνδεδεμένων τεχνολογιών των αυτοκινήτων για να βοηθήσει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην προετοιμασία της αυτόνομης εποχής”

Η εταιρεία HERE είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών χαρτογράφησης δεδομένων και τοποθεσίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, που τροφοδοτεί σήμερα περισσότερα από 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με τις αυτοκινητοβιομηχανίες για την ανάπτυξη του HD Live Map, της εξαιρετικά ακριβής υπηρεσίας χαρτών που βασίζεται σε cloud, το οποίο υποστηρίζει συνδεδεμένα ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) και αυτοματοποιημένες λύσεις οδήγησης. Το HD Live Map, το οποίο η LG σκοπεύει να αναπτύξει στην από κοινού λύση που προσφέρει στις αυτοκινητοβιομηχανίες, εντοπίζει όλους τους δρόμους και τον περιβάλλοντα χώρο όπως σημάνσεις λωρίδων, πινακίδες stop, διαβάσεις, σήματα ταχύτητας και φανάρια. Η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δυνατοτήτων της εταιρείας υπογραμμίστηκε το 2015, όταν μια κοινοπραξία παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών – η Audi, η BMW και η Daimler – απέκτησαν υπηρεσίες από την εταιρεία HERE. Η εταιρεία έκτοτε υποδέχθηκε ακόμα περισσότερους επενδυτές από την ευρύτερη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Η LG συνεργάζεται με την HERE Technologies, έναν παγκόσμιο πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής χαρτογράφησης και εντοπισμού θέσης, για να προσφέρει μια λύση τηλεματικής επόμενης γενιάς για αυτόνομα οχήματα. Η λύση συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία τηλεματικής της LG με την υψηλής ακρίβειας χάρτη δεδομένων και υπηρεσίες εντοπισμού από την πλατφόρμα ανοικτής τοποθεσίας HERE. Μέσω της προγραμματισμένης συνεργασίας τους, οι εταιρείες στοχεύουν στην υποστήριξη των κατασκευαστών αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα ισχυρό και ασφαλές κέντρο επικοινωνίας δεδομένων για αυτοματοποιημένα και πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα.

