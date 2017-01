LG G6: Το πρώτο video teaser αφήνει υπόνοιες για αδιάβροχη κατασκευή και όχι μόνο [Video]

Το video teaser που ακολουθεί έχει τίτλο “Wish List for the ideal smartphone” και παρακολουθούμε τις απαντήσεις ορισμένων χρηστών στην ερώτηση για το τι θεωρούν ιδανικό για ένα smartphone. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλη οθόνη, μικρή κατασκευή για χρήση με το ένα χέρι, αδιάβροχη κατασκευή και αξιοπιστία, ενώ μια κυρία δηλώνει ότι θα ήθελε τη δυνατότητα να τα “καταγράφει όλα με μιας”. Υποθέτουμε ότι αυτό μεταφράζεται σε κάποια καινοτομία για την κάμερα.

This entry was posted in Android Mobiles and tagged LG G6 . Bookmark the permalink