Ρεκόρ βραβείων για την LG στα iF Design Awards, ανάμεσα τους η LG Signature OLED TV W και το LG V20

Με την απονομή του ‘Gold Award’ στην LG CordZero, οι κριτές επαίνεσαν την άνεση, την ευχρηστία και την ευκολία της ασύρματης ηλεκτρικής σκούπας. Επιπλέον, κάθε ένα από τα τέσσερα προϊόντα της υπερ premium σειράς LG SIGNATURE έχει αναγνωριστεί για τον άριστο σχεδιασμό του από την iF. Η εντυπωσιακή και απίστευτα λεπτή LG SIGNATURE TV W έλαβε την αναγνώριση της iF φέτος, μετά από τη περσινή νίκη του LG SIGNATURE ψυγείου, πλυντηρίου ρούχων, ιονιστή αέρα και της OLED TV.

Για περισσότερα από 60 χρόνια, τα iF Design Awards αποτελούν έναν από τους πιο γνωστούς και καθιερωμένους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Διοργανώνονται από την iF International Forum Design GmbH της Γερμανίας και οι κατευθυντήριες αρχές των βραβείων είναι να εντοπίσουν, να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τον καλό σχεδιασμό καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το design και τον ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή των καταναλωτών. Ο φετινός διαγωνισμός σημείωσε σε σύνολο 5.500 προϊοντικές συμμετοχές από 59 χώρες.

Η LG θέτει νέο ρεκόρ για μία Κορεάτικη εταιρεία μέσω της βράβευσής της με 30 iF Design Awards για την αριστεία στο σχεδιασμό των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένου του πιο γνωστού iF Gold Award για την CordZero ηλεκτρική σκούπα της εταιρείας. Επιπλέον, πολλές άλλες διακρίσεις απονεμήθηκαν σε προϊόντα της εταιρείας, όπως η LG SIGNATURE OLED TV W, το LG Gram , το LG V2 0 και τα LG ακουστικά LG Tone Bluetooth.

