Η LG εντυπωσιάζει στην InnoFest Europe 2018 με νέο πλυντήριο TWINWash και στεγνωτήριο [Videos]

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Inverter Direct Drive Motor της LG, η τεχνολογία Next TurboWash επιτρέπει τον εκτεταμένο έλεγχο κίνησης και ψεκασμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο κύκλος πλύσης σε μόλις 39 λεπτά με την τεχνολογία Next TurboWash του TWINWash, να επιτρέπει σε διαφορετικά ακροφύσια να προσαρμόζουν τις γωνίες ψεκασμού και να στοχεύουν απευθείας πάνω στα ρούχα.

