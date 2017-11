LG OLED Wallpaper Pro:Centric Smart Hotel TV, η νέα τηλεόραση κάδρο στην ελληνική αγορά

Η LG παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τη νέα ξενοδοχειακή τηλεόραση 65 ιντσών OLED Wallpaper Pro:Centric Smart Hotel TV (65EV960H) η οποία μαγνητίζει τα βλέμματα για την αισθητική στο σχεδιασμό και εντυπωσιάζει για τα προηγμένα χαρακτηριστικά της. Η νέα πρόταση του τμήματος LG Business Solutions αποτελεί το μοναδικό προϊόν επαγγελματικών λύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο παγκοσμίως που ενσωματώνει την picture on wall τεχνολογία και εφαρμόζει άψογα στον τοίχο δίνοντας την αίσθηση ενός παράθυρου ή ενός κάδρου στο δωμάτιο. Πιστή στη φιλοσοφία “less is more” της LG, η νέα καινοτόμα σχεδίαση αφαιρεί τα πάντα για να δώσει έμφαση αποκλειστικά στην τελειότητα της οθόνης.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink