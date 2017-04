LG: Σαρώνει στα φετινά Red Dot Design Awards με 20 βραβεία

[Δ.Τ.]

Η LG ήταν ο μεγάλος νικητής στα φετινά Red Dot Design Awards, κερδίζοντας συνολικά τον εντυπωσιακό αριθμό των 20 Red Dot Awards για την αριστεία στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων δύο Best of the Best βραβείων. Τα κορυφαία Best of the Best awards δόθηκαν για την τηλεόραση LG SIGNATURE OLED W και το Ψυγείο Smart InstaView για την καινοτομία και τη συμβολή τους στον κλάδο του σχεδιασμού. Η επιτροπή Red Dot θεωρείται ευρέως ως μία από τις τρεις πιο σημαντικές επιτροπές σχεδιασμού στον κόσμο, μαζί με τα iF Design Awards και τα IDEA (Διεθνή Βραβεία Αριστείας Σχεδιασμού).

Η τηλεόραση LG SIGNATURE OLED W διαθέτει ένα επιβλητικό Picture-on-Wall σχεδιασμό, που μετατρέπει την έννοια της τηλεόρασης σε έργο τέχνης. Το απίστευτα λεπτό προφίλ της 65-ιντσών W7 –με πάχος λιγότερο από 4mm και επιτοίχια τοποθέτηση- δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι αιωρείται, καθιστώντας την εμπειρία θέασης ακόμα πιο καθηλωτική. Η τηλεόραση LG SIGNATURE OLED W πρόσφατα έλαβε και το 2017 iF Design Award, διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των βραβευμένων LG προϊόντων.

Το InstaView Door-in-Door ψυγείο της LG διακρίθηκε από την επιτροπή Red Dot για τον πετυχημένο συνδυασμό μιας συσκευής υψηλής αισθητικής με διαδραστική τεχνολογία. Το ψυγείο διαθέτει οθόνη αφής LCD 29 ιντσών η οποία γίνεται διαφανής με μόνο δύο ‘χτυπήματα’ στην οθόνη, επιτρέποντας στους καταναλωτές να δουν το περιεχόμενο του ψυγείου χωρίς να ανοίξουν την πόρτα. Το μενού Smart Tag δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέσουν αυτοκόλλητα και σημειώσεις στην οθόνη για να γνωρίζουν ποια τρόφιμα βρίσκονται στο εσωτερικό του ψυγείου. Το Smart Tag τους επιτρέπει επίσης να εισάγουν την ημερομηνία λήξης κάθε προϊόντος, έτσι ώστε το ψυγείο να μπορεί να τους υπενθυμίζει όταν τα τρόφιμα πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους.

Εκτός από τα δύο Best of the Best awards, η LG απέσπασε 18 επιπλέον τιμητικές διακρίσεις από την επιτροπή Red Dot. Η τηλεόραση LG SIGNATURE OLED, ο φορητός υπολογιστής Gram, το V20 smartphone, το LG Watch Style & Sports, η σειρά ασύρματων ακουστικών TONE και ο προβολέας Minibeam ήταν μεταξύ των LG προϊόντων που διακρίθηκαν για τον κορυφαίο σχεδιασμό και την τεχνολογική καινοτομία τους.

«Διακρίσεις όπως αυτές από έναν τόσο αξιοσέβαστο οργανισμό όσο ο Red Dot αποτελεί επιβεβαίωση για εμάς ότι η LG ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας ως ηγέτης της βιομηχανίας στο σχεδιασμό», δήλωσε ο Noh Chang-ho, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του εταιρικού σχεδιασμού της LG Electronics. «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που ξεπερνούν τα όρια του σχεδιασμού και της τεχνολογίας, επαναπροσδιορίζοντας τις προσδοκίες των καταναλωτών και κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να ορίσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο αισθητικής».

Η LG Electronics, μαζί με άλλες εταιρείες της LG όπως η LG Display και LG Hausys, θα συμμετέχουν στην Εβδομάδα Σχεδιασμού στο Μιλάνο από τις 4 έως τις 9 Απριλίου για να αναδείξουν τη σημασία του σχεδιασμού στην καθημερινότητα των καταναλωτών.