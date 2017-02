H σειρά LG Signature OLED TV W κέρδισε τις εντυπώσεις και στην Innofest Europe 2017

Η LG παρουσίασε το νεότερο line-up προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας για την Ευρωπαϊκή αγορά στην έκθεση InnoFest Europe 2017. Ανάμεσα σε εκείνα που ξεχωρίζουν φέτος είναι τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το πλήρες φάσμα των format HDR όπως και η LG SIGNATURE OLED TV W 77 ιντσών, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 45 βραβεία υψηλού κύρους, ανάμεσά τους και το βραβείο 2017 CES Best of Innovation Award.

