LG Signature OLED TV W7: Απλότητα. Τελειότητα.

Η LG παρουσιάζει τα νέα μοντέλα LG Signature OLED TV W7 77 ιντσών (OLED77W7V) και 65 ιντσών (OLED65W7V) τα οποία διαθέτουν απίστευτα λεπτή σχεδίαση με πλάτος οθόνης 2,75 χιλιοστά και δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης δίνοντας την αίσθηση ότι γίνονται ένα με τον τοίχο. Το καινοτόμο design της σειράς Signature OLED TV W7– το μοναδικό προϊόν οικιακής ψυχαγωγίας που ενσωματώνει την picture on wall τεχνολογία – ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία “less is more” της LG αφαιρώντας τα πάντα για να δώσει έμφαση αποκλειστικά στην τελειότητα της οθόνης.

Χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, η τηλεόραση Signature OLED TV W7 έχει κερδίσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 40 βραβεία, τα περισσότερα στην κατηγορία της τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, έχει λάβει το βραβείο Best of Innovation 2017 στην διεθνή έκθεση CES 2017, βραβείο THE BEST OF CES 2017 από το PC MAG καθώς και το βραβείο Editor’s Choice CES στα techradar awards 2017.

Τα μοντέλα OLED77W7V και OLED65W7V, όπως και όλες οι τηλεοράσεις OLED της LG, διαθέτουν τις τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos που προσφέρουν από κοινού μια ολοκληρωμένη λύση ανώτερης ποιότητας εικόνας και ρεαλιστικού ήχου για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν περιεχόμενο HDR με τεχνολογία Dolby Vision, ενώ είναι συμβατά και με τα γενικά πρότυπα HDR10 και HLG. Με την τεχνολογία Active HDR της LG, οι σκηνές αποτυπώνονται ακόμα πιο φωτεινές και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις σκιές, και έτσι ο θεατής απολαμβάνει μια πιο ζωντανή και αληθοφανή εμπειρία θέασης.

Κατασκευασμένα για όσους εκτιμούν τον κορυφαίο ήχο, τα νέα μοντέλα της Signature OLED TV W7 διαθέτουν δυνατά ηχεία που ενισχύουν τη διάχυση και προσφέρουν απαλή απόδοση στις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες. Η τεχνολογία Dolby Atmos τοποθετεί τους θεατές στο κέντρο της δράσης με τον πλούσιο παραγόμενο ήχο να διοχετεύεται σε ολόκληρο το δωμάτιο. Ο ήχος φαίνεται να ταξιδεύει προς κάθε κατεύθυνση, πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά παρέχοντας μια εμπειρία κινηματογραφικού ήχου 360 μοιρών.

Επιπλέον, διαθέτοντας την πιο πρόσφατη έκδοση της webOS Smart TV πλατφόρμας της LG, LG webOS 3.5, οι θεατές έχουν πρόσβαση σε έναν αστείρευτο κόσμο κορυφαίου περιεχομένου από τους πιο δημοφιλείς παρόχους στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Tα μοντέλα LG OLED77W7V και LG OLED65W7V είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.