LG Signature OLED W: Η νέα σειρά τηλεοράσεων ωθεί τον σχεδιασμό σε άλλο επίπεδο [CES 2017]

Η LG κατά τη διάρκεια της έκθεσης CES 2017 , παρουσίασε την LG SIGNATURE OLED TV W, τη νεότερη και πιο καινοτόμα σειρά τηλεοράσεων OLED της εταιρείας, η οποία και αποτελεί την κορυφαία πρόταση της LG στον τομέα των flat-panel TVs που παρουσίασε στην έκθεση. Διαθέτοντας Dolby Vision και ήχο Dolby Atmos, η πλήρης σειρά τηλεοράσεων OLED της LG για το 2017 αποτελείται από δέκα μοντέλα, με το LG W7 77 ιντσών να έχει βραβευτεί με το ’2017 CES Best of Innovation Award’, ορίζοντας νέα πρότυπα με τον Picture-on-Wall σχεδιασμό που φέρει.

