LG Super UHD OLED TVs: Παγκόσμιο λανσάρισμα των νέων τηλεοράσεων τεχνολογίας Nano Cell

[Δ.Τ.]

Η LG λανσάρει τη σειρά SUPER UHD τηλεοράσεων για το 2017, η οποία διαθέτει οθόνες Nano Cell στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στη Σεούλ. Παράλληλα με την εκπληκτικά λεπτή τηλεόραση LG SIGNATURE OLED W που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην CES τον περασμένο μήνα, η LG έχει υψηλές προσδοκίες ότι η διπλή στρατηγική της για τις τηλεοράσεις θα διευρύνει το μερίδιο αγοράς της στην παγκόσμια αγορά τηλεόρασης. Η LG SIGNATURE OLED W θα είναι διαθέσιμη στην Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το μήνα. Η SUPER UHD τηλεόραση με τεχνολογία Nano Cell θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιπες αγορές θα διαθέτουν τα δύο premium προϊόντα το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Τηλεοράσεις με Τέλεια Εικόνα, Σχεδιασμό και Ήχο

Η LG SIGNATURE OLED ενσωματώνει τον στόχο της εταιρείας για την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης, με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στη βιομηχανία τηλεόρασης. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σειράς W7 ακολουθεί τη φιλοσοφία της LG ‘less is more’, αποβάλλοντας τα μη απαραίτητα στοιχεία για να τονίσει αποκλειστικά την ομορφιά της οθόνης.

Οι LG OLED τηλεοράσεις θεωρούνται από τους εμπειρογνώμονες του κλάδου ότι προσφέρουν την πιο προηγμένη τεχνολογία πάνελ. Όπως τα αυτόφωτα pixel στην οθόνη, η τεχνολογία OLED προσφέρει αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας χωρίς συμβιβασμούς, όπως η διαρροή φωτός που συνήθως βρίσκεται στα συμβατικά συστήματα με οπίσθιο φωτισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση υψηλότερης ποιότητας εικόνας με απόδοση του απόλυτου μαύρου στην πιο αγνή και ζωντανή μορφή του.

Το κομψό και λεπτό προφίλ της 65 ιντσών W7 – με πάχος λιγότερο από 4 χιλιοστά, όταν τοποθετείται στον τοίχο δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι οι θεατές κοιτάζουν έξω από ένα παράθυρο και όχι ότι παρακολουθούν τηλεόραση. Η σειρά OLED τηλεοράσεων της LG για το 2017 προσφέρει Dolby Atmos ήχο για πρώτη φορά στην αγορά, παρέχοντας τόσο εκπληκτική ποιότητα εικόνας όσο και ήχου. Το Dolby Atmos απομονώνει τη σχετική τοποθεσία κάθε ήχου για να δημιουργήσει πλούσιο και πολύ-επίπεδο ήχο αποδίδοντας τους σύνθετους ήχους του πραγματικού κόσμου. Η έκδοση 77 ιντσών της W7 έλαβε το Best Innovation Award 2017 στην CES στην κατηγορία Video Displays, προσπερνώντας όλες τις άλλες νέες προτάσεις τηλεοράσεων στην έκθεση CES ενώ κέρδισε και το βραβείο Best of the Best της Engadget στην επίδειξη.

Η LG θα παρουσιάσει στην Κορέα πέντε μοντέλα 4K OLED τηλεοράσεων με ίντσες που κυμαίνονται από 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 και 65/55B7. Συγκεκριμένα μοντέλα σε άλλες αγορές θα ανακοινωθούν κατά το λανσάρισμα.

Η πιο προηγμένη LCD τηλεόραση διαθέσιμη σήμερα

Η τρίτης γενιάς SUPER UHD σειρά τηλεοράσεων της LG διαθέτει τεχνολογία Nano Cell, η οποία αξιοποιεί σωματίδια μεγέθους περίπου ενός νανόμετρου για να προσφέρει απίστευτα ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων. Η οθόνη Nano Cell επιτυγχάνει εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας με την απορρόφηση περιττών κυμάτων φωτός, που έχει ως αποτέλεσμα πιο καθαρά χρώματα. Αυτή η ικανότητα απορρόφησης φωτός επιτρέπει στις νέες οθόνες LCD της LG να φιλτράρουν τα συγκεκριμένα χρώματα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδίδοντας κάθε χρώμα όπως ακριβώς είναι προγραμματισμένο. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα στις συμβατικές τηλεοράσεις μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μήκη κύματος χρώματος, όπως το κίτρινο ή το πορτοκαλί, προκαλώντας το χρώμα να ξεθωριάσει και να γίνει κιτρινωπό. Η τεχνολογία LG Nano Cell μειώνει δραματικά τις περιπτώσεις ξεθωριάσματος των χρωμάτων και της αστάθειας της εικόνας καθώς και άλλα θέματα υποβιβασμού των χρωμάτων. Οι οθόνες LG Nano Cell αποδίδουν επίσης σταθερά χρώματα σε ευρύτερες γωνίες θέασης με σχεδόν καμία διαφορά χρώματος μεταξύ των θεατών που κάθονται ακριβώς μπροστά από την οθόνη και εκείνων που παρακολουθούν από γωνία 60 μοιρών.

Διευρυμένες HDR δυνατότητες

Όλες οι τηλεοράσεις LG OLED και SUPER UHD για το 2017 διαθέτουν Active HDR που αποδίδει πιο φωτεινές σκηνές και περισσότερες λεπτομέρειες σκιάς κατά την προβολή περιεχομένου HDR. Το Active HDR επιτρέπει στις LG τηλεοράσεις να επεξεργαστούν την εικόνα καρέ-καρέ, εισάγοντας δυναμικά δεδομένα, όπου χρειάζεται. Επιπλέον, οι LG τηλεοράσεις για το 2017 υποστηρίζουν το πλήρες εύρος των HDR μορφών, συμπεριλαμβανομένων των Dolby VisionTM, HDR10 και HLG (Hybrid Log Gamma). Αυτή η ευελιξία συνδυάζεται με τη νέα λειτουργία HDR Effect, η οποία επεξεργάζεται περιεχόμενο πρότυπου ορισμού για να βελτιώσει τη φωτεινότητα σε συγκεκριμένες περιοχές και να ενισχύσει την αναλογία αντίθεσης, καθιστώντας τις εικόνες πιο ακριβείς.

Ενισχυμένη webOS εμπειρία χρήστη

Η πιο προηγμένη webOS Smart πλατφόρμα τηλεόρασης βοηθά στο να γίνει ολόκληρη η σειρά των LG premium τηλεοράσεων εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη. Η LG webOS 3.5 είναι εξοπλισμένη με βελτιώσεις για ευκολότερο έλεγχο και ταχύτερη πρόσβαση όταν χρησιμοποιείται το αναβαθμισμένο Magic Remote και τη νέα λειτουργία ‘Magic Link’. Οι θεατές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αγαπημένες τους υπηρεσίες όπως το Netflix και Amazon Prime Video με το πάτημα ενός κουμπιού συντόμευσης στο τηλεχειριστήριο, μπαίνοντας σε μια ευρεία ποικιλία εντυπωσιακού 4K προγράμματος.

Όπως δήλωσε ο Brian Kwon, Πρόεδρος της LG Electronics Home Entertainment Company,

“Η σειρά τηλεοράσεων της LG για το 2017 διαθέτει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και αλλάζει όλα όσα ξέραμε για την εμπειρία θέασης. Φέτος, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την premium αγορά τηλεοράσεων με μια διπλή στρατηγική βασισμένοι στις απαράμιλλες τηλεοράσεις OLED και τις πρωτοποριακές SUPER UHD τηλεοράσεις με Nano Cell οθόνη. Με αυτές τις καινοτόμες τηλεοράσεις, οι πελάτες μας θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν στο σπίτι στην καλύτερη εμπειρία ψυχαγωγίας που η βιομηχανία έχει να προσφέρει”