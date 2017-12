LG The Battle of the Monitors: Ρίξου στη μάχη για το αγαπημένο σου monitor!

[Δ.Τ.]

Η LG διοργανώνει τον gaming διαγωνισμό The Battle of the Monitors και προσφέρει δώρο ένα LG gaming monitor σε έναν μεγάλο νικητή καθώς και άλλα LG δώρα σε άλλους τρεις. Τέσσερις YouTubers-gamers κάνουν reviews τεσσάρων gaming monitors, παρουσιάζουν τα μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις χρήσεις τους και καλούν τους χρήστες να επιλέξουν το monitor που ταιριάζει καλύτερα στο gaming profile τους. Τα monitors που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι τα: LG IPS Gaming monitor 27MP59G-P, LG 21:9 Curved UltraWide Gaming monitor 34UC79G-B, LG 21:9 UltraWide Gaming Monitor 34UM69G-B και LG 21:9 Curved UltraWide Gaming monitor 38UC99-W.

Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού The Battle of the Monitors θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Να επισκεφθούν το ειδικό site lgbattleofthemonitors.gr .

. Να ψηφίσουν το monitor που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ τους.

Και αυτόματα θα μπουν στην κλήρωση για να κερδίσουν το μεγάλο δώρο.

Ο πρώτος νικητής θα κληρωθεί από την κατηγορία-προφίλ gamer που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και θα κερδίσει το αντίστοιχο gaming monitor. Επιπλέον, θα κληρωθούν τρεις τυχεροί στις άλλες τρεις κατηγορίες gamer, όπου θα κερδίσουν από ένα PH1 Bluetooth speaker.

Τα monitors της LG απευθύνονται σε διάφορα προφίλ gamers. Πιο συγκεκριμένα, οι Entertainer Gamers είναι εκείνοι που επιλέγουν εξαιρετικά γραφικά, όμορφο design και περνούν αρκετές ώρες παίζοντας τα αγαπημένα τους παιχνίδια, ενώ οι Business Gamers επιθυμούν κομψά, φορητά αλλά και ισχυρά game accessories, και τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια με υψηλά γραφικά. Οι Impressionist Gamers μπορεί να δοκιμάσουν από online games, παιχνίδια στρατηγικής μέχρι πιο «ελαφριά» είδη αλλά κυρίως θέλουν ένα monitor που να καλύπτει το gaming, διασκέδαση και δουλειά ταυτόχρονα. Τέλος, οι Fanatic Gamers ενδιαφέρονται για την καλή απόδοση της οθόνης, και επιλέγουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών.

Στον διαγωνισμό The Battle of the Monitors συμμετέχουν κάποια από τα κορυφαία monitors της LG. Όλα διαθέτουν Black Stabilizer το οποίο δίνει πλήρη ορατότητα στον παίκτη, ακόμα και στις πολύ σκοτεινές σκηνές του παιχνιδιού, και παρέχει πιο καθαρή αντίθεση βελτιώνοντας την ορατότητά του. Η λειτουργία Dynamic Action Sync ελαχιστοποιεί το input lag, έτσι ώστε ο παίκτης να μπορεί να αντιδρά γρηγορότερα κατά τη διάρκεια της δράσης. Επιπλέον, η τεχνολογία AMD FreeSync που είναι διαθέσιμη σε όλα τα monitors προσφέρει εμπειρίες high – end gaming στον χρήστη αφού εξαλείφει τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω της διαφοράς στο ρυθμό ανανέωσης της οθόνης και της κάρτας γραφικών.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 11/12/2017 (12:00) έως 20/12/2017 (24:00).