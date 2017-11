Πάρε και εσύ μέρος στο LG 21:9 UltraWide Gaming Tournament

[Δ.Τ.]

Η LG καλεί τους φανατικούς gamers στην έκθεση Thanks to Tech σε ένα μοναδικό 21:9 UltraWide Gaming τριήμερο που ξεκινάει την Παρασκευή 1/12 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 3/12. Τo ολοκαίνουργιο 34” 21:9 UltraWide Monitor LG 34UC79G περιμένει τους φανατικούς gamers στο The Mall Athens, στον 4º όροφο, να ξεδιπλώσουν τις gaming δυνατότητές τους στους τίτλους OVERWATCH, Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) και League of Legends 1v1.

Τα τρία UltraWide Gaming τουρνουά θα διεξαχθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:

1/12, 16:00 – 22:00, OVERWATCH Tournament

2/12, 12:00 – 22:00, PUBG Tournament

3/12, 12:00 – 22:00, LOL 1v1 tournament

Οι 3 νικητές των τουρνουά θα κερδίσουν από ένα 34” 21:9 UltraWide Monitor LG 34UC79G για αξέχαστες gaming εμπειρίες.

Για να πάρεις μέρος στη γιορτή του gaming από την LG και να γνωρίσεις από κοντά το νέο 34” 21:9 UltraWide monitor LG 34UC79G που θα αναδείξει τα ταλέντα σου, μπες στο lggaming.gr και κάνε registration τώρα.