LG UP970: Νέο 4K Ultra HD Blu-Ray player σε συνεργασία με τη Dolby Laboratories [CES 2017]

Το LG UP970 προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε περαιτέρω HDR περιεχόμενο, ενισχυμένο από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ταινιών και επεισοδίων σε Dolby Vision. Από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι τη διανομή και αναπαραγωγή, το Dolby Vision είναι μια λύση που υποστηρίζεται από κορυφαίους σκηνοθέτες του Hollywood, μεγάλα στούντιο, διανομείς και κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού τηλεοράσεων σε όλο τον κόσμο. Οι υπηρεσίες απευθείας μετάδοσης on demand διαθέτουν δυνατό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Dolby Vision με διαθέσιμους περισσότερους από 80 studio τίτλους σήμερα. Επιπλέον, περισσότερες από 100 ώρες πρωτότυπου περιεχομένου είναι διαθέσιμες στο Dolby Vision από κορυφαίους Over The Top (OTT) παρόχους ενώ σύντομα οι καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουν πρόσβαση σε τίτλους Dolby Vision σε Ultra HD Blu-ray disc, με αναμενόμενη διαθεσιμότητα στις αρχές του 2017.

