Η LG μετατρέπει σε open source το webOS για εφαρμογές και πέρα από την τηλεόραση

Ο Εθνικός Οργανισμός Προώθησης της Βιομηχανίας Πληροφορικής (National IT Industry Promotion Agency NIPA) είναι ο κυβερνητικός φορέας του Υπουργείου Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών της Νότιας Κορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής της χώρας. Η LG θα αναζητήσει επιχειρηματικές προτάσεις σχετικά με το webOS από εκατοντάδες start up επιχειρήσεις που συνιστώνται από τον NIPA και θα διαμορφώσει τη λίστα των επικρατέστερων για την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης με την εμπορευματοποίηση ως τελικό στόχο. Με τη στήριξη της LG, οι νεοσύστατες εταιρείες θα συμμετάσχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις όπως το ‘Open Source Summit’ και το ‘OSCON’ για να μοιραστούν τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους με καταξιωμένες προσωπικότητες που επηρεάζουν τη βιομηχανία.

