Little Nightmares: Κερδίστε το εξαιρετικό platform adventure που ξυπνά τους παιδικούς μας φόβους! [Videos]

Ψηθήκατε; Ετοιμαστείτε για το καλύτερο: η Bandai Namco διοργανώνει διαγωνισμό στο Facebook με έπαθλο 3 αντίτυπα του Little Nightmares για Xbox One, PS4 ή Windows PC (επιλέγετε εσείς) και 3 T-shirts! Μπορείτε να πάρετε μέρος από εδώ και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες !

Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε στον κόσμο του Little Nightmares , ένα σκοτεινό παραμύθι που θα σας φέρει αντιμέτωπους με τους παιδικούς σας φόβους. Ο ρόλος σας είναι να βοηθήσει την Six να δραπετεύσει από το The Maw, ένα μυστηριώδες κουκλόσπιτο που κατοικείται από αλλόκοτα πλάσματα, τα οποία αναζητούν το επόμενο γεύμα τους. Όσο προχωράτε στο ταξίδι σας θα εξερευνήσετε τον διαταραγμένο κόσμο μιας παιδικής χαράς γεμάτης μυστικά που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Ξαναβρείτε το παιδί που κρύβετε μέσα σας και απελευθερώστε τη φαντασία σας για να τα καταφέρετε!

