Marvel Strike Force: Διαθέσιμο δωρεάν το νέο mobile game για συσκευές Android και iOS [Video]

Το Marvel Strike Force ακολουθεί τον διευθυντή του S.H.I.E.L.D., Nick Fury, καθώς συγκεντρώνει μια ομάδα υπερήρωων για να σταματήσει τον Ultimus. Οι gamers θα μπορούν να χτίσουν την δική τους ομάδα επιλέγοντας χαρακτήρες όπως οι Spider-Man, Captain America, Iron Man, Black Panther, Wolverine και τους Guardians of the Galaxy, αλλά και “κακούς” όπως οι Loki, Venom και Crossbones.

This entry was posted in Android iOS . Bookmark the permalink