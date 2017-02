Mass Effect: Andromeda, το νέο gameplay trailer αποκαλύπτει τα όπλα και τους τύπους μάχης [Video]

Ο νέος χαρακτήρας Ryder ξεκινά το ταξίδι από τον γαλαξία μας για την Ανδρομέδα το 2185, τη χρονιά δηλαδή που ολοκληρώνεται το Mass Effect 2 και λαμβάνουν χώρα τα δύο DLCs (Lair of the Shadow, Arrival), ενώ το 2186 ξεκινά η υπόθεση του Mass Effect 3. Οι πρωταγωνιστές του Mass Effect: Andromeda (ανάμεσα του και ο/η Ryder) “ξεπαγώνουν” το 2785, δηλαδή 600 χρόνια αφότου έφυγαν, και ενημερώνονται για όσα συνέβησαν τους προηγούμενους αιώνες.

This entry was posted in Bioware Gaming and tagged Mass Effect . Bookmark the permalink