Metro Exodus: Το νέο επεισόδιο της post-apocalyptic σειράς είναι open world και μας βγάζει από τις σύραγγες [Video]

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Metro: Last Light έχουμε μπροστά μας την ανακοίνωση για το νέο επεισόδιο της σειράς από την 4A Games, η οποία αποκάλυψε το Metro Exodus στο πλαίσιο της E3 2017 και επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να το περιμένουμε μέσασ το 2018 για Windows PC και Xbox One.

This entry was posted in Gaming and tagged E3 2017 . Bookmark the permalink