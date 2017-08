Xbox One: Η Microsoft σταμάτησε την παραγωγή του original μοντέλου

Μόλις 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Xbox One, η Microsoft αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του για να δώσει χώρο στα Xbox One S και Xbox One X. Στο επίσημο κατάστημα της εταιρείας αναφέρεται ότι το original Xbox One είναι “sold out”, αλλά πλέον δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στην αναζήτηση.

Η απόφαση της Microsoft είναι απόλυτα λογική, δεδομένου ότι ετοιμάζεται πυρετωδώς για το λανσάρισμα του Xbox One X (στις 7 Νοεμβρίου), ενώ και το κοινό προτιμά σαφέστατα το πιο εμφανίσιμο Xbox One S. Προσφέρονται, πάντως, ανακατασκευασμένα original Xbox One σε τιμή κοντά στα $200 για όσους ενδιαφέρονται.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το Xbox One X καταγράφει μέχρι στιγμής προπαραγγελίες ρεκόρ και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το Xbox One X Project Scorpio Edition που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό.

