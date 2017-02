Middle-earth: Shadow of Mordor, όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο action RPG [Videos]

Με αφορμή την αυριανή πρεμιέρα του Middle-earth: Shadow of Mordor στις ΗΠΑ (3 Οκτωβρίου στην Ευρώπη), η Warner Bros. δημοσίευσε ένα 9λεπτο video – εισαγωγή στον κόσμο του πολυαναμενόμενου action RPG. Μέχρι σήμερα έχουμε δει και διαβάσει πολλά για το παιχνίδι που κλείνει το κενό μεταξύ των ιστοριών του J.R.R. Tolkien, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι και στην πραγματικότητα τόσο εντυπωσιακό όσο το παρουσιάζει η Warner Bros. Να σημειωθεί, πάντως, ότι από τα πρώτα reviews έρχονται πολύ καλές κριτικές και χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο παιχνίδι που βασίζεται στον κόσμο του The Lord of the Rings.

