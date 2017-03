Middle-earth: Shadow of War, δείτε το πρώτο gameplay video για το νέο action RPG [Video]

Μόλις 10 ημέρες χρειάστηκε η Monolith για να δημοσιεύσει το πρώτο gameplay video του Middle-earth: Shadow of War , το sequel του δημοφιλούς action RPG που θα κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου για Xbox One, PS4 και Windows PC. Στο 16λεπτο video που ακολουθεί έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετό υλικό από την alpha έκδοση του παιχνιδιού σε σχολιασμό από τον Michael de Plater (επικεφαλής για τη δημιουργία του), ο οποίος στέκεται ιδιαίτερα στο νέο σύστημα Nemesis και τη μοναδική διαμόρφωση των ιστοριών ανάλογα με τις αποφάσεις του παίκτη.

