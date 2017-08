Middle-earth: Shadow of War, το open world action RPG έρχεται στις 10 Οκτωβρίου [Videos]

Δεν θα μπορούσε να λείπει το Middle-earth: Shadow of War από την Gamescom 2017, με τη Monolith να δημοσιεύει ένα νέο trailer για το open world action RPG που αποτελεί το sequel του πολύ επιτυχημένου Shadow of Mordor. Κανονικά περιμέναμε ότι θα κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου, αλλά η εταιρεία ανέβαλε το λανσάρισμα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου (διαθέσιμο για Xbox One, PS4 και Windows PC).

Στο sequel του δημοφιλούς action RPG, επανέρχονται στο προσκήνιο οι Talion και Celebrimbor και προσπαθούν να στρέψουν όλες τις δυνάμεις της Mordor εναντίον του Sauron. Θα συναντήσουμε και πάλι το Nemesis System, το οποίο προσθέτει πολλές νέες παράπλευρες ιστορίες μέσα στην κύρια δομή του παιχνιδιού που εκτείνονται σε όλο το περιβάλλον του και εμπλέκουν την πλειοψηφία των χαρακτήρων. Επίσης, έχει προστεθεί ένας νέος κόσμος με ονομασία Nemesis Fortresses, όπου οι gamers θα μπορούν να ακολουθούν διαφορετική στρατηγική και τακτικές για να κατακτήσουν δυναμικά αναπτυσσόμενα φρούρια με τον μοναδικό στρατό τους από Orcs.

Η ιστορία του Middle-earth: Shadow of War είναι τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του The Hobbit και του The Lord of the Rings. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Talion, ένας ranger της Gondo με μοναδικές ικανότητες που του προσδίδει μοιράζεται το σώμα του με το πνεύμα του elf lord Celebrimbor. Ο Talion έχει κατασκευάσει ένα νέο Δαχτυλίδι και ο Celebrimbor πιστεύει ότι θα μπορούσαν να το ελέγχουν έτσι ώστε να μην μετατραπούν και αυτοί σε Dark Lord. Ο Talion δεν ενδιαφέρεται για τη δύναμη, πιστεύει τον Celebrimbor και συμφωνεί να βοηθήσει στην μάχη κατά του Sauron και των Nazgul.