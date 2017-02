Middle-earth: Shadow War, ανακοινώθηκε το sequel του Shadow of Mordor [Video]

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του Middle-earth: Shadow of Mordor , η Warner Bros. προχωρά στην επίσημη ανακοίνωση του Middle-earth: Shadow War, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου για Xbox One, Windows PC και PS4.

This entry was posted in Gaming . Bookmark the permalink