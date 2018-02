Visa, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Folli Follie και Links of London παρουσιάζουν τα πρώτα κοσμήματα με ενσωματωμένη τεχνολογία για ανέπαφες πληρωμές! [MWC 2018]

Η Visa και η ΕΤΕ συνεργάστηκαν με τις εταιρείες Folli Follie και Links of London, με σκοπό να δημιουργήσουν δαχτυλίδια και βραχιόλια με ενσωματωμένη τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών, τα οποία θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους εύκολα και με ασφάλεια, σε οποιοδήποτε τερματικό με τεχνολογία contactless. Η σειρά κοσμημάτων, η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στη φετινή χρονιά, θα είναι αρχικά διαθέσιμη στους Έλληνες καταναλωτές. Το έργο συντονίζει η εταιρεία μάρκετινγκ και τεχνολογίας QIVOS η οποία συνεργάζεται με τις εταιρείες Visa, ETE, Folli Follie και Links of London, ενώ η ίδια έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση και υλοποίησή του.

