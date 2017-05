Moto C / Moto C Plus: Επίσημα με entry-level χαρακτηριστικά, Android Nougat και τιμές από €89

Η Lenovo παρουσιάζει τα φθηνότερα (και πιο entry-level από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών) smartphones της για το 2017, τα Moto C και Moto C Plus, τα οποία αναμένονται στην αγορά σε τιμές που ξεκινούν από €89 και €119 αντίστοιχα. Αμφότερα χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android 7.0 Nougat, αλλά μην περιμένετε κάτι συγκλονιστικό από πλευράς επιδόσεων, καθώς απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.

