Moto E4/E4 Plus: Διέρρευσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο προσιτών συσκευών της Lenovo

Στο MWC 2017 γνωρίσαμε τα Moto G5/G5 Plus και σιγά σιγά πλησιάζουμε στα αποκαλυπτήρια των ακόμη πιο προσιτών συσκευών της Lenovo. Η εταιρεία αναμένεται ότι θα παρουσιάσει πολύ σύντομα τα Moto E4 και Moto E4 Plus, μιας και αμφότερα πήραν πρόσφατα πιστοποίηση από τον οργανισμό FCC απ’ όπου μαθαίνουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

