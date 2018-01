Mozilla Firefox 58: Διαθέσιμη η νέα έκδοση με ενεργό Tracking Protection παντού και πάντα

Μέχρι σήμερα, η λειτουργία Tracking Protection ήταν διαθέσιμη μόνο όταν άνοιγες καρτέλες σε Private Mode. Από την έκδοση Firefox 58 μπορούμε να έχουμε μόνιμα ενεργή την λειτουργία ανεξάρτητα από το browsing mode που επιλέγουμε (Preferences -> Privacy and Security -> Tracking Protection -> Always).

