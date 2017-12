Η NASA ετοιμάζει αποστολή στο Άλφα Κενταύρου για το 2069!

Ο William Clement Stone είχε πει κάποτε το πολυπαιγμένο απόφθευγμα “Aim for the moon. If you miss, you may hit a star” θέλοντας να παρακινήσει τους νέους να θέτουν μεγάλους στόχους έτσι ώστε ακόμη και αν δεν τους εκπληρώσουν, τουλάχιστον θα έχουν φτάσει σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με ό,τι θα κατάφερναν αν κρατούσαν χαμηλά τις προσδοκίες τους.

Το ίδιο πιθανότατα σκέφτονται και στη NASA, διαφορετικά δεν εξηγείται με τη λογική η ανακοίνωση του τμήματος Jet Propulsion Laboratory στο συνέδριο 2017 Geophysical Union Conference ότι σχεδιάζουν αποστολή για το σύστημα του Alpha Centauri (Άλφα Κενταύρου και όχι άλφα ρε γαβ γαβ….), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 4.3 ετών φωτός από το δικό μας Ηλιακό Σύστημα.

Προφανώς δεν μιλάμε για επανδρωμένη αποστολή, αλλά για ένα διαστημικό σκάφος που θα πραγματοποιήσει στοχευμένο διαστρικό ταξίδι με σκοπό τη μελέτη ενός διαφορετικού συστήματος. Για να τα καταφέρουν, οι ερευνητές της NASA εργάζονται επάνω σε μια νέα τεχνολογία προώθησης που θα επιτρέψει στο σκάφος να κινείται με ταχύτητα 1/10 από αυτήν του φωτός. Βέβαια, ακόμη και με αυτήν την ταχύτητα, θα χρειαστεί σχεδόν 44 χρόνια για να φτάσει μέχρι το Alpha Centauri, αλλά δεν πτοούνται και ευελπιστούν ότι μέχρι το 2069 θα έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν την αποστολή τους.

Το Alpha Centauri γνωρίζουμε ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν πλανήτη (ανακαλύφθηκε το 2012) που κινείται σε τροχιά γύρω από το σύστημα των τριών αστέρων, ωστόσο, θεωρείται ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτες για τους οποίους δεν είναι εφικτό για την ώρα να αποδειχτεί η ύπαρξη τους. Οπότε, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει θα είναι να στείλουν ένα διαστημικό σκάφος.

Δεν είναι προφητεία να πει κανείς ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη θα είναι τρομακτικές μέχρι το 2069, αρκεί να σκεφτεί κανείς τι έχει συμβεί από το 1969 μέχρι σήμερα και ότι μέχρι τότε θα περάσουν ακόμη 50+ χρόνια. Η δικιά μας γενιά, πάντως, θα είναι ευχαριστημένη αν προλάβει το ταξίδι στον πλανήτη Άρη…

