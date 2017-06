Need for Speed Payback: Επίσημα το νέο επεισόδιο της σειράς στις 10 Νοεμβρίου [Video]

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση για τον νέο τίτλο Need for Speed και η EA ανακοίνωσε σήμερα το νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς και φυσικά το συνόδευσε με το απαραίτητο video. Το Need for Speed Payback υπόσχεται μια εκρηκτική εμπειρία με πολλές αποστολές, μεγάλα στοιχήματα και επικά κυνηγητά με τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον Marcus Nilsson, εκ των παραγωγών του Need for Speed Payback,

“Το Need for Speed επιστρέφει αυτή τη χρονιά με σκοπό να προκαλέσει τους φίλους των racing games. Εξακολουθούμε να προσφέρουμε όλα αυτά που λατρεύουν οι φανατικοί της σειράς, όπως πολλές επιλογές διαμόρφωσης, μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, έντονες κούρσες και κυνηγητό σε open world περιβάλλον, αλλά αυτή τη φορά τα ενώνουμε όλα σε μια επική περιπέτεια με διαφορετικούς χαρακτήρες και αγωνιώδης αποστολές για τον κάθε ένα. Οι gamers θα έχουν παίρνουν τον ρόλο τριών διαφορετικών χαρακτήρων που έχουν βάλει στόχο να ρίξουν την ομάδα “The House”, ένα καρτέλ που κρύβεται πίσω από casino, αστυνομικούς και εγκληματίες”

Η EA θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο της E3 2017 μέσα στον Ιούνιο, αλλά ήδη έγινε γνωστό ότι δεν θα απαιτείται σύνδεση στο Internet για να απολαύσεις το παιχνίδι.

Το Need for Speed Payback θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου για Windows PC, Xbox One και PlayStation 4.