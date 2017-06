Need for Speed Payback: Το πρώτο gameplay trailer αποτελεί φόρο τιμής για το Fast & Furious

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, η EA προχωρά στα αποκαλυπτήρια του πρώτου gameplay trailer του παιχνιδιού στο πλαίσιο της E3 2017 και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν όλοι. Το Need for Speed Payback αποτελεί έναν φόρο τιμής στη δημοφιλή σειρά ταινιών Fast & Furious.

“Το Need for Speed επιστρέφει αυτή τη χρονιά με σκοπό να προκαλέσει τους φίλους των racing games. Εξακολουθούμε να προσφέρουμε όλα αυτά που λατρεύουν οι φανατικοί της σειράς, όπως πολλές επιλογές διαμόρφωσης, μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων, έντονες κούρσες και κυνηγητό σε open world περιβάλλον, αλλά αυτή τη φορά τα ενώνουμε όλα σε μια επική περιπέτεια με διαφορετικούς χαρακτήρες και αγωνιώδης αποστολές για τον κάθε ένα. Οι gamers θα έχουν παίρνουν τον ρόλο τριών διαφορετικών χαρακτήρων που έχουν βάλει στόχο να ρίξουν την ομάδα “The House”, ένα καρτέλ που κρύβεται πίσω από casino, αστυνομικούς και εγκληματίες”

Όπως αποκάλυψε η εταιρεία σήμερα, έχει πέσει ιδιαίτερο βάρος στη δυνατότητα κατασκευής και διαμόρφωσης των αυτοκινήτων. Προφανώς το παιχνίδι είναι γεμάτο φανταχτερά supercars, αλλά οι gamers θα μπορούν επίσης να κατασκευάζουν δικά τους αυτοκίνητα με διάφορα κομμάτια και ανταλλακτικά.

Το Need for Speed Payback θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου για Windows PC, Xbox One και PlayStation 4.