Need for Speed Payback: Έρχεται στις 10 Νοεμβρίου, δείτε το launch trailer [Video]

Η μεγάλη επιστροφή του Need for Speed είναι γεγονός, με τον νέο τίτλο της δημοφιλούς σειράς παιχνιδιών racing να κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Νοεμβρίου για Windows PC, Xbox One και PS4. Με αφορμή το επικείμενο λανσάρισμα, η δημιουργός Ghost Games δημοσιεύει το launch trailer που μας δίνει μια εικόνα για τη νέα ιστορία, τους χαρακτήρες και το gameplay του 23ου τίτλου της σειράς.

Μέσα στο Need for Speed Payback θα βρούμε τρεις κεντρικούς χαρακτήρες: τον Tyler Morgan (The Racer), τον Mac (The Showman) και τον Jess (The Wheelman). Οι τρεις πρωταγωνιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Fortune Valley με σκοπό να καταστρέψουν την συμμορία “The House”, ένα καρτέλ που ελέγχει τον υπόκοσμο της περιοχής από καζίνο, εγκληματίες μέχρι και αστυνομικούς.