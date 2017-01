NES Classic Mini: Δείτε την επική διαφήμιση για τη mini παιχνιδοκονσόλα της Nintendo [Video]

Μια εβδομάδα μετά τη συγκινητική ανακοίνωση του NES Classic Mini , η Nintendo επιστρέφει με μια επική διαφήμιση για την προώθηση της retro παιχνιδοκονσόλας που μας γυρνά πίσω στα 80’s με την ατάκα “now you are playing with power”. Το σποτάκι ξεκινά με υλικό από τα Super Mario Bros., Metroid και Punch-Out όπως τα γνωρίζαμε στο original NES και στη συνέχεια “μεταμορφώνονται” στο Classic Mini.

