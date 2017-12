Nintendo Switch: Ξεπέρασε τα 10 εκατ. πωλήσεις μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο

Πολύ θετικές οι ειδήσεις για τη Nintendo, στην οποία πρέπει να δώσουμε τα εύσημα τόσο για την ανάκαμψη μετά από μια σημαντική αποτυχία, όσο και για το έξυπνο μοντέλο λανσαρίσματος κορυφαίων τίτλων για το Nintendo Switch ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να διατηρείτε το ενδιαφέρον του κοινού σε υψηλό επίπεδο. Μη ξεχνάτε ότι το The Legend of Zelda: Breath of the Wild ανακηρύχθηκε κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς για το 2017.

