Nintendo Switch: Έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων του Wii στους 10 μήνες κυκλοφορίας στις ΗΠΑ

Η εξαιρετική πορεία του Nintendo Switch επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη Nintendo, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι έσπασε και το ρεκόρ πωλήσεων του Wii μέσα στους πρώτους 10 μήνες κυκλοφορίας στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το Switch έχει πουλήσει περισσότερα από 4.8 τεμάχια, ενώ το Wii είχε φτάσει τα 4 εκατ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Nintendo Switch είχε ξεπεράσει τα 10 εκατ. πωλήσεις από τις 12 Δεκεμβρίου και φαίνεται ότι θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο των 14 εκατ. μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας (3 Μαρτίου 2017 – 3 Μαρτίου 2018).

Στην αυξημένη ζήτηση βοήθησε σημαντικά το σταδιακό λανσάρισμα εξαιρετικών τίτλων, όπως The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Super Mario Odyssey. Φέτος αναμένονται εξίσου σημαντικοί τίτλοι από τις EA, Ubisoft, Capcom, SEGA και φυσικά το νέο Yoshi.

[via]