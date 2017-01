Nintendo Switch: Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για τη νέα παιχνιδοκονσόλα (τιμή, ημερομηνία κυκλοφορίας, παιχνίδια κ.ά.) [Videos]

Τέλος, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την παρουσίαση τα παιχνίδια. Η Nintendo επιβεβαίωσε ότι το The Legend of Zelda: Breath of the Wild θα είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα, ενώ ετοιμάζει και το νέο Super Mario Odyssey! Γενικότερα, η εταιρεία υπόσχεται πληθώρα τίτλων (νέο FIFA, Xenoblade Chronicles 2, Splatoon 2, Shin Megami Tensei, Fire Emblem Warriors, ARMS κ.ά.) και έχει τη στήριξη όλων των μεγάλων studios.

