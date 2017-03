Nintendo Switch: Διαθέσιμο από αύριο και στην Ελλάδα [Videos]

[Δ.Τ.]

To πολυαναμενόμενο Nintendo Switch θα είναι διαθέσιμo στην ελληνική αγορά από την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα απολαύσουν μια εκπληκτική εμπειρία gaming, ελάτε στο launch event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00, στο “The Loft” (Καπνικαρέας 3 & Ερμού, Αθήνα) και διασκεδάστε παίζοντας παιχνίδια πολύ πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους.

Το Nintendo Switch είναι μια μοναδική συσκευή «3 σε 1». Συνδέεται στην τηλεόραση ή το μόνιτορ, ενώ μπορείς να τη μεταφέρεις εύκολα μαζί σου οπουδήποτε, παίζοντας τα αγαπημένα σου παιχνίδια. Στο launch event, εκτός του «φανταστικού» The Legend of Zelda Breath of the Wild και μιας ποικιλίας από διασκεδαστικά 1-2 Switch games σε μια κόντρα πρόσωπο-με-πρόσωπο, που θα είναι διαθέσιμα από την πρώτη ημέρας κυκλοφορίας της κονσόλας, θα μπορέσετε πρώτοι να απολαύσετε αποκλειστικούς τίτλους πολύ πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους: Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2, Snipperclips, αλλά και τίτλους τρίτων κατασκευαστών όπως οι Super Bomberman R, Just Dance 2017, Ultra Street Fighter II και Skylanders.

Nintendo Switch – Ελευθερία στη διασκέδαση. Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε!

Θα βρείτε το Nintendo Switch στα μεγαλύτερα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, όπως MediaMarkt, Public και e-shop, σε τιμή €339.