Nintendo Switch: Κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων στο πρώτο τριήμερο κυκλοφορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ιαπωνία και το Famitsu forum, η Nintendo κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της μέσα στο πρώτο τριήμερο διάθεσης με 330.637 κονσόλες, ενώ το The Legend of Zelda: Breath of the Wild είναι το κορυφαίο σε πωλήσεις launch game ξεπερνώντας ακόμη και το Super Mario 64!

