Nintendo Switch: Ξεπέρασε το 1.5 εκατ. πωλήσεις μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες κυκλοφορίας

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σχεδόν το 90% των αγοραστών έχει φροντίσει να προμηθευτεί και το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είναι πόλος έλξης για πολλούς υποψήφιους αγοραστές. Υποθέτουμε ότι ο ρυθμός πωλήσεων θα εμφανίσει μια κάποια πτώση τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα αυξάνεται με την κυκλοφορία των νέων τίτλων, όπως το Mario Kart 8 Deluxe (28 Απριλίου) και το Super Mario Odyssey (Q4 2017).

