No More Ransom: Προσθέτει 14 νέα εργαλεία αποκρυπτογράφησης και σημειώνει αριθμό ρεκόρ συνεργατών

Η AVAST, η CERT Polska και η Eleven Paths (Μονάδα Ψηφιακής Ασφάλειας της Telefonica) έχουν ενταχθεί στο «No More Ransom» σαν συνεργαζόμενοι εταίροι, ανεβάζοντας τον αριθμό των συνεργατών στους 7. Με 30 νέους υποστηρικτικούς συνεργάτες επίσης να εντάσσονται στο πρόγραμμα, το γενικό σύνολο ανέρχεται στους 76. Νέα μέλη προς ένταξη από την πλευρά των διωκτικών αρχών είναι η Αυστραλία, το Βέλγιο, η INTERPOL, το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Άλλοι ιδιωτικοί φορείς είναι η Acronis International GmbH, η Crowdstrike, η Cyber Security Canada, η DataGravity, η Deloitte, ο ENISA, η Global Cyber Alliance (GCA), η Japan Cyber Control Centre (JC3), η KUERT Datenrettung Deutschland GmbH, η KÜRT Data Recovery and Information Security Co., η mnemonic AS, η Neutrino S.r.l., η Telecom Πορτογαλίας, η Secura Group Limited, η SentinelOne και η Verizon Enterprise Solutions. Υπάρχει επίσης υποστήριξη από την κοινότητα CERT, εκπροσωπούμενη από την AfricaCERT, την BA-CSIRT (CSIRT της Κυβέρνησης του Μπουένος Άιρες), τη Centro Nacional de Cibersegurança, την Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας Certego, τη Cybersecurity Μαλαισίας και την Συντονιστική Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (JPCERTCC) της Ιαπωνίας.

Η πρωτοβουλία « No More Ransom » ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 από την Ολλανδική αστυνομία, τη Europol, την Intel Security και την Kaspersky Lab , παρουσιάζοντας ένα νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ νομικών θεσμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων με στόχο να καταπολεμήσουν μαζί τα προγράμματα ransomware. Από το ξεκίνημα της, έχουν συμμετάσχει δεκάδες συνεργάτες από όλες τις ηπείρους. Αυτό αποδεικνύει ότι τα προγράμματα ransomware είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

