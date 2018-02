Nokia 1: Το νέο Android Go smartphone της εταιρείας με δυνατότητα αλλαγής πίσω καλύμματος [MWC 2018]

Προσφέρει σε περισσότερους χρήστες πρόσβαση στην τεχνολογία, καθώς έρχεται με Android Oreo (έκδοση Go), μια έκδοση του Android βελτιστοποιημένη για συσκευές με μνήμη RAM 1GB ή λιγότερο. Το Nokia 1 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ομαλή λειτουργία και να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη, με πλήρη πρόσβαση στο Google Play Store, ώστε να μπορείτε να βρείτε όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές από το WhatsApp, το Facebook και το Instagram μέχρι τη χρήση mobile banking, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για την Έκδοση Go του Android Oreo .

