Nokia 7 Plus: Επίσημο render ότι είναι Android One smartphone με οθόνη 18:9 και διπλή κάμερα

Εκτός από το Nokia 7 Plus, ο Evan Blass αποκάλυψε και το πρώτο render του Nokia 1, το νέο entry-level smartphone της HMD Global που αναμένεται με οθόνη ανάλυσης HD (1280 x 720), 1GB μνήμη RAM και 8GB αποθηκευτικό χώρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι μια συσκευή του προγράμματος Android Go , του lite λειτουργικού συστήματος της Google για συσκευές χαμηλών δυνατοτήτων.

