Nokia 7 Plus: Εμφανίστηκε στο Geekbench με Snapdragon 660, 4GB RAM και Android 8.0 Oreo

Σύμφωνα με το Geekbench, το Nokia 7 Plus διαθέτει επεξεργαστή 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 660, επεξεργαστή γραφικών Adreno 512 GPU, 4GB μνήμη RAM και χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android 8.0 Oreo. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα έχουμε καταιγισμό πληροφοριών τόσο για το Nokia 7 Plus, όσο και για τα υπόλοιπα νέα smartphones της HMD Global.

