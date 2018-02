Nokia 7 Plus: Επίσημα με οθόνη 6.0” 18:9, Snapdragon 660, dual κάμερα και Android 8.1 Oreo [MWC 2018]

Το Nokia 7 Plus δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρουσίαση της HMD Global στο MWC 2018 , καθώς είχαν διαρρεύσει σχεδόν τα πάντα για το συγκεκριμένο μοντέλο εδώ και αρκετές ημέρες. Πρόκειται για ακόμη ένα Android One smartphone από την εταιρεία (γενικά όλα τα Nokia smartphones θα πρέπει να θεωρούνται στο εξής μέλη του προγράμματος Android One) με premium μεταλλική κατασκευή, upper mid-range χαρακτηριστικά, διπλή κάμερα με λειτουργία Bothie και οθόνη αναλογίας 18:9.

This entry was posted in Android Nokia and tagged MWC 2018 . Bookmark the permalink