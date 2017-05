Τα Nokia 8 και Nokia 9 κάνουν την εμφάνιση τους σε video της HMD Global

Η HMD Global ανακοίνωσε πρόσφατα τις ημερομηνίες κυκλοφορίας των Nokia 3, Nokia 5 και Nokia 6 για την Ελλάδα, αλλά πολύ σύντομα φαίνεται ότι θα δούμε και δύο νέες συσκευές από την εταιρεία. Συγκεκριμένα, διέρρευσε video που απεικονίζει μια συσκευή με διάταξη διπλής κάμερας και μία με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κρυμμένο κάτω από την οθόνη, με τον διάσημο leakster Evan Blass να θεωρεί ότι η πρώτη είναι το Nokia 8 και η δεύτερη το Nokia 9.

Το Nokia 8 φαίνεται ότι διαθέτει κατασκευή από μέταλλο και γυαλί, ενώ το Nokia 9 αναμένεται με οθόνη 5.5” QHD (2560 x 1440), επεξεργαστή Snapdragon 835, 6GB RAM, 128GB αποθηκευτικό χώρο και διπλή κάμερα 22MP στο πίσω μέρος, αλλά και τεχνολογία Nokia OZO Audio. Αμφότερα διαθέτουν υποδοχή USB Type-C και υποδοχή 3.5mm για ακουστικά.

Υπενθυμίζουμε την εξαγγελία της HMD Global για κυκλοφορία 6 ή 7 smartphones μέσα στο 2017. Μέχρι σήμερα έχουμε δει τα τρία από αυτά, επομένως, περιμένουμε τουλάχιστον ακόμη τρία τους προσεχείς μήνες.

This will surely get pulled at some point, so I’ll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017