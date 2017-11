Nokia 8: Διαθέσιμη η αναβάθμιση στο Android 8.0 Oreo από σήμερα

Μπορεί να καθυστέρησε περίπου ένα μήνα από την αρχική εξαγγελία της, αλλά και πάλι, η HMD Global είναι από τους πρώτους κατασκευαστές που φέρνουν την αναβάθμιση στο Android 8.0 Oreo σε κάποια από τις συσκευές τους.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα χρήσης του brand Nokia, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την διάθεση του Android 8.0 Oreo update για το Nokia 8. Όπως διευκρίνησε ο CPO, Juho Sarvikas, η HMD Global έλαβε πολύ σοβαρά υπόψιν της τις παρατηρήσεις των χρηστών που συμμετείχαν στις δοκιμές της beta.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν δεσμευθεί να φέρουν το Android 8.0 Oreo σε όλα τα φετινά smartphones, ακόμη και στα πιο entry-level Nokia 2 και Nokia 3.

O k, here we go

R eviewed your feedback

E verything is polished

O fficial update rolling out today! #AndroidOreo #Nokia8 #Oreo #Nokiamobilebetalabs pic.twitter.com/QpZeh9JTu0

— Juho Sarvikas (@sarvikas) November 24, 2017