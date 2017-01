Nvidia GeForce Now: Επίσημα η cloud gaming υπηρεσία για streamάρισμα σε Windows PC και Mac [CES 2017]

Η νέα υπηρεσία της Nvidia είναι παρόμοια με την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία που απευθύνεται στους χρήστες του Nvidia Shield και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν χρήση της υπολογιστικής δύναμης ενός Pascal-powered PC στο cloud ώστε να παίξουν οποιοδήποτε high-end game επιθυμούν, ακόμη και αν δεν είναι συμβατό με την πλατφόρμα τους. Η εταιρεία μάλιστα παρουσίασε demo της υπηρεσίας με το “Rise of the Tomb Raider” να παίζει σε έναν iMac… την ώρα που το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι διαθέσιμο για macOS.

