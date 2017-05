Olympus Tough TG-5: Η νέα ultra θωρακισμένη κάμερα έτοιμη να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές

Υπάρχουν άπειρες action cameras εκεί έξω, αλλά καμία τους δεν μπορεί να προσφέρει την ποιότητα εικόνας και την άνεση της TG-5. Η μηχανή πρέπει πάντα να είναι ελαφριά για εύκολη πρόσβαση και κυρίως για να μην εμποδίζει. Πρέπει όμως να μπορεί να αντέξει και ξύλο ώστε να μη σε αγχώνει. Πέτα την TG-5 μέσα σε ένα κανό γεμάτο νερό. Κανένα πρόβλημα. Πάτα την με δύναμη με τις μπότες αναρρίχησης. Πέτα την από το κεφάλι σου στα βράχια. Όλα αυτά μπορούν όντως να συμβούν σε μία action camera, αλλά θα τα άντεχαν οι άλλες; Η σειρά παίρνει πάντα βραβείο best in class ήδη από την πρώτη της κυκλοφορία με την TG-1 το 2012. Και ενώ συνδύαζε πάντα μικρό μέγεθος και τρομακτική αντοχή, ποτέ μέχρι τώρα δεν προσέφερε αυτή την απίστευτη ποιότητα εικόνας και βίντεο.

