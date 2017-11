OnePlus 3/3T: Ξεκίνησε το λανσάρισμα του OxygenOS 5.0 (Android 8.0 Oreo)

Κατά την παρουσίαση του OnePlus 5T, η εταιρεία παραδέχτηκε ότι η νέα έκδοση του OxygenOS που βασίζεται στο Android 8.0 Oreo θα είναι διαθέσιμη για το νέο μοντέλο και για το OnePlus 5 στα τέλη Δεκεμβρίου – αρχές Ιανουαρίου. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα χρειαστεί να περιμένουν τόσο οι κάτοχοι των OnePlus 3/3T.

Από σήμερα έχει ξεκινήσει σταδιακά το λανσάρισμα της τελικής έκδοσης του OxygenOS 5.0, η οποία φέρνει μεταξύ άλλων την λειτουργία Parallel Apps, το patch ασφαλείας του Σεπτεμβρίου, την λειτουργία Picture-in-Picture κ.ά.

System

Update to Android O (8.0)

Added Parallel Apps

Added Picture in Picture

Added Auto-fill

Added Smart text selection

New Quick Settings design

Updated security patch to September

Launcher

Added notification dots

New app folder design

Now able to upload photos directly to Shot on OnePlus