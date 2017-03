Oppo F3/F3 Plus: Παρουσίαση στις 23 Μαρτίου με διπλή selfie κάμερα 16MP + 8MP

Η Oppo έχει εδραιώσει τη θέση της στους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphones στον κόσμο και μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τις καινοτομίες που αφορούν τις κάμερες των συσκευών της. Αυτή τη φορά, η κινέζικη εταιρεία θα πειραματιστεί με την τοποθέτηση διπλού αισθητήρα στην εμπρόσθια κάμερα για τα Oppo F3 και Oppo F3 Plus, κάτι που είδαμε για πρώτη φορά στο Vivo V5 Plus .

